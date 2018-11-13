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Работаем с суммами от 500 000 рублей
Оставьте заявку – в течение 60 секунд проверим вашего контрагента и расскажем о перспективе возвращения денег. Точно оцениваем шансы своих клиентов, поскольку помогаем взыскивать задолженности с физических и юридических лиц более 10 лет.
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Приступим к работе в день обращения
Приезжайте к нам в офис с документами, если у вас есть проблемный долг. Проведем первичную консультацию и определим перечень направлений, над которыми стоит работатьПодробнее
Мы предлагаем провести бесплатный аудит и рассказываем, что для этого понадобится.Подробнее
После аудита мы даем рекомендации и рассказываем по перспективах взыскания долга, а также обсуждаем стоимость услуг.Подробнее
Клиент анализирует полученную информацию и, если его все устраивает, принимает решение о начале сотрудничества.Задать вопрос
Заключаем договор об оказании юридических услуг, в котором зафиксирован перечень услуг, стоимость и порядок оплаты.Подробнее
Попробуем решить дело мирным путем – подадим претензию, проведем переговоры с должником, предложим различные варианты возврата денег. Мы убеждены, что грамотная аргументация творит чудесаПодробнее
Если должник признает долг, мы составляем проект мирового соглашения и согласовываем его условия между сторонами. Наша работа будет закончена после подписания мирового соглашения. Если это необходимо мы можем взять на себя контроль за его исполнением.Подробнее
В большинстве случаев должник не согласен с претензией либо вовсе не отвечает на письма и всячески игнорирует наши попытки договориться, тогда мы готовимся передать дело в суд.Подробнее
Отправив должнику претензию и обязаны дождаться ответа, если для конкретной категории спора предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, по истечении 30 дней с момента получения претензии мы собираем пакет документов и обращаемся в суд. После чего опытные судебные юристы сопровождают дело до вынесения решения суда.Подробнее
Если дело не разрешилось в суде первой инстанции или должник подает апелляцию, то ведем дела во всех инстанциях, добиваемся нужного судебного решения и получаем исполнительный лист.Подробнее
В случае отказа будем действовать через суд – когда получим положительное решение, проконтролируем взыскание задолженности и при необходимости инициируем процедуру банкротстваПодробнее
Быстро и без промедлений передаем исполнительный лист судебным приставам, заявляем ходатайства о наложении ареста на недвижимости, судебные приставы проводят розыск должника и его активов.Подробнее
Если приставам удается отыскать имущество, иные предметы, имеющие материальную ценность, то мы принимаем меры к реализации данного имущества с торгов, а вырученные средства идут на погашение долга.Подробнее
Если приставам не удалось ничего обнаружить, а формально должник беден, как церковная мышь, мы прорабатываем альтернативные способы взыскания долга. Реализуем любые способы возврата денег:
Добиваемся взыскания долга с генерального директора в рамках дела о банкротстве. Либо осуществляем возврат имущества, проводим торги и получаем деньги для возмещения долга нашему клиенту.Подробнее
Примеры из практики нашего правового бюро:
Что такое досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Претензионный порядок урегулирования спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы….Подробнее →
Довольно часто наши клиенты нам сообщают, что они получили исковое заявление или определение суда о вызове их в судебное заседание. Какие необходимо совершить действия. Необходимо проверить данные истца и запросить…Подробнее →
Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ). Досудебный порядок…Подробнее →
Требование о его соблюдении можно обойти, исключив его письменным соглашением, однако только в ряде случаев, которые прямо не поименованы в отдельных законах. Стороны вправе указать в соглашении меньший или бОльший…Подробнее →
Судебный пристав может ограничить выезд за границу, долговой порог для неплательщиков составит 30 тысяч рублей. Однако для некоторых граждан он останется прежним. Не удастся покинуть страну с долгом на уровне…Подробнее →
Вопрос о сроках исковой давности имеет значение как для должников так и кредиторов. В соглашении, подписанном сторонами, указывается до какого числа нужно уплатить задолженность. Если долг не возвращен в срок,…Подробнее →
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