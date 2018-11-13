2 шаг – направление претензии Попробуем решить дело мирным путем – подадим претензию, проведем переговоры с должником, предложим различные варианты возврата денег. Мы убеждены, что грамотная аргументация творит чудеса Подробнее

2. Мировое соглашение Если должник признает долг, мы составляем проект мирового соглашения и согласовываем его условия между сторонами. Наша работа будет закончена после подписания мирового соглашения. Если это необходимо мы можем взять на себя контроль за его исполнением. Подробнее

3. Должник игнорирует претензии В большинстве случаев должник не согласен с претензией либо вовсе не отвечает на письма и всячески игнорирует наши попытки договориться, тогда мы готовимся передать дело в суд. Подробнее

4. Предъявление иска Отправив должнику претензию и обязаны дождаться ответа, если для конкретной категории спора предусмотрен досудебный порядок урегулирования спора, по истечении 30 дней с момента получения претензии мы собираем пакет документов и обращаемся в суд. После чего опытные судебные юристы сопровождают дело до вынесения решения суда. Подробнее