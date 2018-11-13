+7 (499) 350-38-12

Взыскание дебиторской
задолженности и убытков в Москве

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Узнайте реальную перспективу
взыскания долга

Работаем с суммами от 500 000 рублей

Оставьте заявку – в течение 60 секунд проверим вашего контрагента и расскажем о перспективе возвращения денег. Точно оцениваем шансы своих клиентов, поскольку помогаем взыскивать задолженности с физических и юридических лиц более 10 лет.

* Работаем от 500 000руб.

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Досудебное и судебное взыскание долгов
в срок от 1 недели

Приступим к работе в день обращения

1 шаг – консультация

Приезжайте к нам в офис с документами, если у вас есть проблемный долг. Проведем первичную консультацию и определим перечень направлений, над которыми стоит работать

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1 шаг – консультация 2. Правовой аудит документов 3. Вырабатываем рекомендации 4. Клиент изучает рекомендации 5. Заключаем договор
2 шаг – направление претензии 2. Мировое соглашение 3. Должник игнорирует претензии 4. Предъявление иска 5. Обжалование решения

2 шаг – направление претензии

Попробуем решить дело мирным путем – подадим претензию, проведем переговоры с должником, предложим различные варианты возврата денег. Мы убеждены, что грамотная аргументация творит чудеса

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3 шаг – возврат имущества

В случае отказа будем действовать через суд – когда получим положительное решение, проконтролируем взыскание задолженности и при необходимости инициируем процедуру банкротства

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3 шаг – возврат имущества 2. Исполнительное производство 3. Реализация имущества с торгов 4. Должник все активы увел на подконтрольных лиц 5. Если должник - юридическое лицо

Оперативное взыскание долгов с
физических и юридических лиц – опыт 10 лет

Примеры из практики нашего правового бюро:

Взыскание с физического лица суммы в размере 130 000 € по договору оказания услуг

Взыскание с физического лица суммы в размере 130 000 € по договору оказания услуг

В 2017 году между физическими лицами был заключен договор оказания посреднических услуг, целью ко...

Взыскание задолженности в размере 516 тыс. договору на корректировку проектно-сметной документации

Взыскание задолженности в размере 516 тыс. договору на корректировку проектно-сметной документации

В октября 2016 года между ООО «Весткомстрой»  и АО «Стройтеплосервис» был заключен договор  на вы...

Взыскание страхового возмещения в размере 12 млн

Взыскание страхового возмещения в размере 12 млн

В 2013 между страхователем и ЗАО «ЭРГО РУСЬ» были заключены договоры комбинированного страхования...

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Взыскание задолженностей на любой стадии:
подключаемся при досудебном и судебном процессе, исполнительном производстве

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Часто задаваемые вопросы
о взыскании задолженностей

Что такое досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. Претензионный порядок урегулирования спора рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и законные интересы….

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Довольно часто наши клиенты нам сообщают, что они получили исковое заявление или определение суда о вызове их в судебное заседание. Какие необходимо совершить действия. Необходимо проверить данные истца и запросить…

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Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, абз. 7 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).  Досудебный порядок…

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Требование о его соблюдении можно обойти, исключив его письменным соглашением, однако только в ряде случаев, которые прямо не поименованы в отдельных законах. Стороны вправе указать в соглашении меньший или бОльший…

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Судебный пристав может ограничить выезд за границу, долговой порог для неплательщиков составит 30 тысяч рублей. Однако для некоторых граждан он останется прежним. Не удастся покинуть страну с долгом на уровне…

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Вопрос о сроках исковой давности имеет значение как для должников так и кредиторов. В соглашении, подписанном сторонами, указывается до какого числа нужно уплатить задолженность. Если долг не возвращен в срок,…

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Полезные новости и статьи
о взыскании долгов

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Проект данной концепции, широко обсуждавшийся в юридическом сообществе и определяющий направление...

Защита интеллектуальной собственности — разъяснения Верховного суда

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Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подд...

Цену уступки права требования можно не указывать

Цену уступки права требования можно не указывать

Как быть, если в договоре уступки права требования нет конкретной суммы? Две инстанции решили, чт...

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работаем по будням с 09:00 до 19:00

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Не откладывайте на потом: срок
давности взыскания задолженности – 3 года

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