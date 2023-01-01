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Услуги арбитражного юриста в Москве

 

Большинство арбитражных дел с нашим участием осложнены проведение экспертиз, встречными исками и  активным противодействиями оппонентов.

 

Любой арбитражный процесс  основан на документах, которые подписали стороны процесса, а именно: договор, соглашение, протокол и т.д.

 

И как правило при подготовке указанных документов принимали участие специалисты и следовательно  защиту в суде также  невозможна организовать эффективно без помощи профессионального и опытного юриста по арбитражным спорам.

 

Молодые компании, которые только встают на этап своего развития, не предполагают, на сколько могут быть важны услуги арбитражного юриста, так как их контрагенты уже планируют абсолютно законный способ затягивания  исполнение своих финансовых обязательств и скорей всего уже выстроили свою линию поведения в суде и сроки арбитражного производства.

 

Наш опыт показывает, что с момента подачи претензии и до момента получения денежных средств может пройти более 8 месяцев!

 

К числу вопросов, которые рассматриваются в рамках арбитражного производства относятся:

 

— Взыскание по договору возмездного оказания услуг.

 

— Спор по договору поставки.

 

— Взыскание по договору аренды.

 

— Взыскание в банкротстве.

 

Действия контрагента, с которыми сталкиваются наши клиенты.

 

Отказывается от полной оплаты

 

Причины могут быть как надуманными, так со ссылками на  несоответствия работ техническому заданию.

 

 Использует юридические уловки

 

Ссылаясь, что документы по приемке выполненных работ подписаны неуполномоченными лицами

 
 

Уклоняется от приема выполненных работ

 

Отказ оплаты за весь объем или части товаров или услуг из-за невозможности их применения

 

 Предлагает снизить размер оплаты

 

За выполненные работы по причине ненадлежащего качества

 
Нарушает условия договора

 

 

В устной форме заказчик просит выполнить работы отсутствующие в договоре, затем отказывается их оплачивать

 

  

Угрожает судебными разбирательствами

 

 

Предлагает снизить стоимость работ, обещая при этом погасить долг, а при отказе грозит инициировать судебное разбирательство ссылаясь, что деньги сможете получить в лучшем случае через год и более.

 

 

Это небольшой перечень уловок, которые используются на этапе исполнения договора, а суде их может быть еще больше!

Исходя из данного поведения мы можем предвидеть по какому вектору может двигаться  рассмотрения дела в суде.

Наши юристы знакомы со всеми  тонкостями представительства интересов в арбитражных судах первой, апелляционной, кассационной инстанции.

Целью каждого судебного процесса мы считаем не только успешное завершение дела в суде, но факт поступления денег на счет клиента. Именно это можно считать успешным делом!

 

Наши услуги арбитражных юристов

 

  • Правовая экспертиза первичных документов

  • Подготовка и направление претензии

  • Предъявление иска в арбитражный суд

  • Представительство в судебных заседаниях

  • Защита интересов заказчика по встречным претензиям и  искам

  • Исполнение решений

 

В чем плюс работы с юридической компанией

  • Работает команда юристов

В нашей команде работают специалисты не только с юридическим образованием, но и экономическим, с опытом работы в крупных компаниях и консалтинговых фирмах.

 

  • Не даем пустых обещаний

Сложные и запутанные дела для нас привычное явление, они нас не пугают. Специализируемся исключительно по арбитражным делам.

  • Знаем арбитражный процесс

Совокупный опыт команды юристов позволяет  работать на опережение, готовя и подавая все документы в электронном виде, ускоряя тем самым  процессы, что  сокращает время на подготовку к делу на 50%.

  • Иски на значительные суммы

Положительный опыт ведения дел на суммы от 50 млн рублей.

  • Информированность клиентов

Мы оперативно сообщаем руководству компании текущий статус дел  и наше видение о развитии ситуации, не отпускаем все на самотек и стараемся быть на шаг впереди противной стороны.

 

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